Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

A fost agitație în depozitele marilor magazine încă de la primele ore ale dimineții, în prima zi cu reduceri mari. Românii au ieșit la vânătoare de oferte în centrele comerciale. Însă cea mai mare bătălie pe reduceri s-a dat în online.

De Black Friday, din depozitele comerciantilor pleaca spre casele clientilor sute de mii de pachete pe ora. Bunurile la cea mai mare cautare sunt electronicele, electrocasnicele, dar si pachetele turistice, ghetele și anvelopele de sezon.

Unii comercianți au avut parte de o surpriză plăcută. Doar în prima jumătate de oră de la deschidere, le-au fost întrecute așteptările. Vânzările au atins zeci de milioane de lei.

"Vanzarile merg bine, chiar mai mult decat ne asteptam noi spre exemplu prima comanda am primit-o la 7:25 a fost un laptop comandat cu o reducere foarte buna. Dupa 30 de min de la startul campaniei am inregistrat vanzari de 142 mil lei in crestere cu 15% fata de anul anterior", a afirmat Alexandru Niculescu, reprezentant magazin.

Românii s-au înghesuit să profite de reduceri înainte de sărbători. Sunt însă și mulți care nu mai au încredere în promoțiile de Black Friday.

Reporter: Profitati de reducerile de Black Friday?

Client: Nu.

Reporter: De ce nu?Client: Pentru ca e o minciuna.

Reporter: Nu credeti in reduceri?

Client: Nu, sub nicio forma si nu e adevarat.

Totuși, unii români s-au lăsat convinși. "Mi-am cumparat niste casti si acum urmeaza sa cumpar niste hrana pentru animalute", spune o femeie.

Comandamentul special ANPC spune că vor efectua controale riguroase în această campanie Black Friday, ca să se asigura că ofertele nu vor fi fraudate. Unii comercianți vor avea reduceri mari până la sfârșitul acestei săptămâni.