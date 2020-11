Recomandarea unui expert în sănătate: Să fie introdus maximul măsurilor restrictive

Ioana Stăncel a vorbit la Realitatea PLUS despre situația dificilă din mai multe județe și localități din țara noastră. Experta în sănătate recomandă introducerea unor măsuri ferme încă de la început și relaxarea lor pe parcurs, astfel populația are un orizont de așteptare clar. Modelul este aplicat în mai multe țări deja.

"Opinia mea este aceea de a avea masuri ferme introduse de la inceput, maximul masurilor restrictive si ulterior cand se reduc incidentele, relaxam treptat. Relaxare inversa pentru a stopa deodata transmiterea. Acest model e folosit in statele din Uniunea Europeana si a dat roade. Populatia are o predictie foarte clara, de tip pozitiv, stie ca daca cifrele scad, masurile se vor relaxa", a explicat Ioana Stăncel la Realitatea PLUS.