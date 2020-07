Realitatea PLUS, singurul INTERVIU acordat de Liviu Dragnea! Episodul 4: ”Dacă aș lua-o de la capăt, aș face la fel!”

”De ce a fost nevoie să vin eu aici? În primul rând, pentru ca resursele României să poată fi spoliate. Să spunem deschis, tu știi că ți-am spus de multe ori, sunt oameni care mi-au spus în mod explicit că, totuși, mă refer în primul rând la gazele din Marea Neagră, ele nu pot rămâne în România, pentru că și România trebuie să participe la un efort mai mare... nu am fost de acord și nu o să fiu. Și dacă ar fi să o iau de la capăt aș face la fel. N-am cum, eu cel puțin”, a spus Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.

Pandemia putea fi o oportunitate?

”Sigur că putea fi o oportunitate. Când eu vorbeam de protecția firmelor românești pe care le-am protejat cu mai multe măsuri, am spus că nu e în regulă ca prpfitul din România să fie exportat, nu vorbim de multinaționale cu cifre de afaceri uriașe cu profit de câteva milioane de lei. Nu e în regulă lucrul ăsta. Vorbim de pandemie... un singur lucru simplu îl puteau face, anunțând că se poate face: plafonarea prețurilor. De ce nu au plafonat măcar prețurile? Păi mai putem vorbi acum de puterea de cumpărare? E prăbușită puterea de cumpărare. E o sarabandă, s-au mărit prețurile la orice, nu mai vorbim de măști.

Se merge la liberalizarea gazului, pentru că au desființat ce am prevăzut eu prin ordonanța 114, eu și Darius, și anume: înghețarea prețului pe trei ani de zile la energie și gaze. Unul din primele obiective pe care le-a avut a fost să desființeze aceste prevederi și stați să vedem evoluția rețurilor la gaze și la energie electrică. A, eu nu am eram bun că am zis: lăsați-le plafonate pentru că oricum câștigați enorm, diferența este enormă între costul de producție și costul de vânzare. Au liberalizat, o să vedeți explozie de prețuri la gaze. O să afecteze și economia, și populația. Sigur, că acum o joacă electoral cu perețurile. Ăștia fac presiuni: domne, mai amânați creșterea prețurilor. Poate să le amâne pentru că multinaționalele au o abordare foarte simplă: profit de unde se poate și cât se poate, eu nu acuz multinaționalele, ci pe cei din țară care ar putea să stopeze și nu o fac. Asta este situația, îmi pare foarte rău, nu am ce să fac mai mult de aici. Tot ce am putut să fac am făcut cât am fost afară. A trebuit să fiu adus aici”, a declarat Liviu Dragnea în singurul interviu acordat de când a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare.