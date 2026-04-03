Reacție oficială a Guvernului în scandalul Pfizer: „Analizăm opțiunile legale. Până în această dimineață nu am primit o informare oficială”

Guvernul României nu a primit, până vineri dimineață, notificarea oficială prin executorii judecătorești, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer și trebuie să achite peste 660 de milioane de euro pentru vaccinuri anti-Covid comandate în perioada pandemiei.

Iona Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat că situația este „cu siguranță de nedorit”, subliniind că prioritatea Executivului este să înțeleagă exact implicațiile hotărârii și să decidă pașii următori.

Potrivit acesteia, Guvernul analizează împreună cu avocații dacă există temei pentru un apel și în ce condiții ar putea fi formulat. În paralel, Executivul încearcă să deschidă o negociere directă cu Pfizer , pentru a stabili modul în care poate fi aplicată decizia instanței.

"Este o situație de nedorit, este cu siguranță un efect al unor măsuri guvernamentale ce trebuie evaluate, important este ceea ce se poate face pe viitor. Ministerul Finanțelor analizează ce are de făcut, atât cu avocați din țară, cât și cu echipa comună de avocați din Polonia, aflată în aceeași situație. Se încearcă argumente pentru un apel cu șanse de succes și se încearcă negocieri cu compania pentru a vedea cum se poate aplica o înțelegere favorabilă", a recizat Dogioiu.