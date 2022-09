Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a afirmat că anunțul Kremlinului este un semn clar că Vladimir Putin încearcă să transfere vina de a fi declanșat un "război neprovocat" asupra Ucrainei și puterilor occidentale.

"Un apel absolut predictibil, care seamănă mai mult cu o încercare de a-și justifica propriul eșec", a afirmat oficialul de la Kiev, citat de Sky News

"Este clar că războiul nu merge conform planurilor Rusiei și de aceea Putin a fost nevoit să ia această măsură extrem de nepopulară de a mobiliza populația și de a restrânge sever drepturi și libertăți".

"După 210 zile din "războiului de 3 zile", rușii care cereau distrigerea Ucrainei primesc:

1. Mobilizare;

2. Închiderea granițelor și blocarea conturilor bancare;

3. Închisoare pentru dezertare.

Totul merge conform planului, nu-i așa? Viața are un uriaș simț al umorului", a scris Podoloiak pe Twitter.

