„Trebuie să ne îngrijorăm, să ne speriem, să ne cutremurăm: cum îngăduie Dumnezeu ca la festivalul de la Cluj să-și bată joc de Sfânta Cruce a lui Hristos, să o pună în toate pozițiile cu capul jos, să o ia în derâdere, să facă blasfemii? De ce nu fac aceste lucruri cu Buddha, cu Confucius, cu Mahomed? Doar cu Hristos, pentru că Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei… nu pe El Îl afectează, pe ei îi afectează”, a afirmat PS Iustin.

Episcopul a făcut referire și la un alt eveniment desfășurat pe litoral, despre care a spus că prezintă „elemente demonice”. „Eu nu zic că e diavolesc, dar e cu elemente demonice. Că sunt și artiști care au o prezență frumoasă, dar sunt elemente demonice. Să-ți bați joc de cele sfinte, în sânul unui popor creștin, nu zic ortodox. Pe lângă aceste spectacole, acolo sunt droguri, e alcool, e desfrâu. Se duc și copii minori, dar părinții sunt de vină, nu copiii”, a explicat Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Guvernul britanic îi avertizează pe turiștii care vin la festivaluri în România: “Atenție la ce beți din pahare!”

În opinia sa, Biserica trebuie să joace un rol activ în atragerea atenției asupra acestor pericole. „Noi ortodocșii suntem îngăduitori. Suntem așa, în chip de mamă. Da, până dă cu capul în gard, până-ți vine în sicriu. Noi, Biserica, trebuie să sancționăm lucrurile acestea. Biserica nu trebuie să-și piardă mesajul și glasul profetic”, a subliniat Preasfințitul.

Ierarhul a insistat că tinerii nu trebuie acuzați, ci sprijiniți și încurajați. „Discoteca pe vremea mea și a dumneavoastră era ca un fel de „Crizantemă de Aur” de astăzi. Era curată viața. Era altfel. Pur și simplu, era o bucurie, un dans între tineri. Dar nu erau droguri și nu erau lucruri ca așa cum sunt azi. Deci, nu-i culpabilizăm pe tineri, dar să ne rugăm și să-i ajutăm. Să le arătăm iubire și îngrijorare”, a concluzionat PS Iustin.

Festivalul UNTOLD de la Cluj-Napoca a atras din nou controverse în acest an, în special în seara zilei de 7 august, când pe scena principală au fost proiectate imagini cu cruci întoarse și cu o tânără care lingea o cruce. Reacția oficială a Patriarhiei Române a venit prin intermediul purtătorului de cuvânt Adrian Agachi, care a scris pe rețelele sociale: „A întoarce Sfânta Cruce cu susul în jos este o blasfemie de neîndurat. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac…”.

Untold, în pericol. Începe pe 7 august, zi de doliu în memoria lui Iliescu, când manifesările culturale sunt interzise