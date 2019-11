Reacția lui Dan Negru despre "cercul" lui Dăncilă

Dan Negru a avut și el o reacție neașteptată pe Facebook, legat de cercul lui Dăncilă.

"Cercul doamnei Dancilă a devenit viral.

E și pe coperta culegerii lui Gheba.

L-am intalnit o data, avea peste 80 de ani si nu mă știa de la televizor.

M-a privit plictisit când i-am spus că probeleme lui mi-au dat multe bătăi de cap. Probabil îi spuneau mulți asta !

Breasla mea l-a ignorat in timp ce traia,

nu l-am vazut NICIODATĂ la televizor, nu-mi amintesc vreun interviu cu el deși era lucid, spumos si plin de bancuri.

A murit in 2004 in anonimat si n-a mai apucat sa vadă ca aria cercului e subiect electoral!

La inmormantare lui fost vreo 30 de oameni si niciun elev.', a scris Dan Negru.