„Ceea ce am văzut era o nuntă și le urez noroc mirilor, e o chestie privată, și un miting electoral. Un miting care nu cred că a strâns mai mult de 5.000-6.000 de oameni din câte am văzut. Nu știu. Or, un miting electoral, cum au și alte partide la Sala Palatului, la Complexul expozițional, poate ăsta era mai simpatic că era în câmp. Atâta tot, un miting electoral. (...)

Mitingul ăsta, dacă era peste un an și jumătate avea un rost. Vorbim de un partid puțin meteoric, un partid de criza, care s-ar putea ca pana atunci sa nu mai existe sau să existe mult mai putin decât a existat inainte de pandemie. Totul a fost pe registrul obiceriurilor traditionale. Desi riscăm sa avem o nouă uniformă. Uniforma este ia. Nu porți ie, nu ești un bun român. Ceea ce este un cretinism”, a declarat, sâmbătă, în exclusivitate la Realitatea PLUS, istoricul Răzvan Theodorescu.

Acesta nu crede în susținerea Rusiei în cazul lui George Simion.

„Legătura cu Rusia care e insinuată trebuie demonstrată. Nu prea cred în ea, pentru că rușii au nevoie de obicei de oameni foarte bine pregătiți, foarte bine instruiți, nu sunt niște gogomani care folosesc pe oricine. Mișcarea aceasta e o mișcare care e departe de ceva foarte serios. Și o să dispară așa cum a apărut și partidul domnului Diaconescu (Dan Diaconescu - n.r.), a avut și o televiziune, a dispărut. Acum a avut o nuntă și alte lucruri, o să dispară”, a mai spus fostul ministru social-democrat al culturii.

Și paralela dintre nunta lui George Simion și a fostului Zelea Codreanu a fost demontată de istoricul Răzvan Theodoreanu.

„Legat de istorie, nu stiu ce o fi vrut daca s-a gândit la ce s-a întâmplat cu Zelea Codreanu, dar cei care nu știu istorie trebuie să deschidă paginile ei. În momentul nunții lui la Focșani, lângă Focșani (14 iunie 1925, n.r.), Codreanu era deja un foarte cunoscut al lider al studentimiiide extremă dreapta, era un aliat al lui A.C. Cuza, cu partidul de extremă dreapta, era creatorul frățiilor de cruce care erau o organizație aproape paramilitară, era perioada in care a devenit celebru prin atentatul impotriva prefectului Manciu. Era o personalitate , că nu era pe gustul nostru, dar era o personalitate a României.

Ceea ce mirele de astăzi, un baiat simpatic, dragut, simpluț, dar... atata tot. Toate apropiereile de miscarea infiintata de Codreanu, să evolueze spre Mișcarea legionară, care avea o organizare impecabilă, pe care a moștenit-o partidul comunist român. Acțiunile de acolo nu se pot compara cu acesti simpatici si amarâti, unii, alții nu, spectatori care au stat în soare la mitingul domnului Simion”, a afirmat Răzvan Theodorescu.

Istoricul spune că „este o acțiune strict de partid. Cu simpatizanți. Mișcarea AUR a apărut intr-un moment de cruiză și o să dispară tot așa. Singurul avantaj e că ocupă un spațiu neocupat de cineva în opoziție. Românii pot fi incantati vara , primavara, dar toamna si iarna sunt mai putin incantați”.

„Lăcașul e o aiureală, o aiureală cu literă mare, un lăcaș care nu este sfințit... Nu, nu... E o butaforie. Tot ce am văzut este o butaforie. Este o Cântare a României pusa in conditiile actuale. Tradițiile de nunta sunt cu totul altele, sunt arhaice, importanten, mai ales in Vâlcea, în Vâlcea ele sunt foarte bine păstrate. Ce am văzut este o poveste de opereta, o butaforie”, a concluzionat Răzvan Theodorescu, la Realitatea PLUS.