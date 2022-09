UPDATE 10:00 - Referendumurile din zonele ocupate continuă în a doua zi de la declanșarea forțelor proruse.

UPDATE 9:00- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că în teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson se face mobilizarea bărbaților de etnie rusă.

The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine reports that in the occupied territories of #Zaporizhzhia and #Kherson regions, the invaders hand out subpoenas to men of conscription age who received the #Russian citizenship. pic.twitter.com/LyI64hiEIi — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022

UPDATE 8:30 - Numărul pierderilor Rusiei în război cresc de la o zi la alta, anunță Statul Major al Ucrainei.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/ZukMK8T6Bd — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2022

UPDATE 7:00 - Bombardamente în regiunea Dnipropetrovsk - cel puțin două persoane au fost rănite.