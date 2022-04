Moscova a trimis Washingtonului o notă prin care cere SUA să înceteze furnizarea de arme Kievului, a declarat ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Anatoli Antonov, pentru postul de televiziune Rossiya-24, anunță TASS.

„Opt sute de milioane de dolari - atât valorează armele trimise la Kiev de la Washington. Aceasta este o sumă uriașă, și asta nu contribuie la nicio identificare a unei soluții diplomatice sau a vreunei soluții. Am transmis o notă? Da! Am subliniat că aprovizionarea SUA cu arme a Ucrainei este inacceptabilă și am cerut stoparea unor astfel de practici”, a spus Antonov, citat de TASS.

SUA "s-au străduit să ridice miza și să escaladeze situația", a mai spus Antonov.

„Scopul este de a împiedica Rusia, așa cum au spus deschis senatorii (americani - n.red.), să stea ferm pe picioare și să împiedice respectarea intereselor Rusiei sau ascultarea vocii Rusiei”, a mai spus diplomatul.

SUA au promis încă 713 de milioane de dolari (560 de milioane de lire sterline) în ajutor militar Ucrainei și a 15 țări aliate și partenere, după întâlnirea secretarului de stat Antony Blinken cu președintele Zelensky de la Kiev, de duminică, relatează BBC.

Potrivit unui înalt oficial al apărării, aproximativ 322 de milioane de dolari din cea mai recentă tranșă de bani sunt alocate pentru Ucraina, pentru a permite țării să achiziționeze armele necesare pentru a-și aproviziona forțele militare.