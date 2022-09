UPDATE 15:23 - Forțele armate ucrainene au prezentat noi imagini video cu eliberarea regiunii Harkov de forțele de invazie rusești ca urmare a prăbușirii catastrofale a frontului ocupat de armata rusă în regiunea din nord-estul Ucrainei.

O înregistrare video distribuită pe pagina de Twitter a blogului oficial al armatei ucrainene a surprins o coloană de tancuri și vehicule blindate ucrainene trecând în trombă pe lângă echipamente și poziții defensive rusești ce par să fi fost abandonate în mare grabă, soldații ucraineni intrând apoi într-o locuință de unde recuperează o cască inscripționată în rusește.

UPDATYE 14:55 - Ruslan Kadîrov, liderul Ceceniei, a cerut să înceapă mobilizarea în regiuni fără a aștepta un ordin de la Kremlin.

Șeful Ceceniei a cerut regiunilor rusești să înceapă „automobilizarea” și să aloce o mie de voluntari pentru războiul din Ucraina. Acest lucru, în opinia sa, va fi suficient pentru a îndeplini obiectivele „operațiunii speciale”.

UPDATE 14:47 - Forțele armate ucrainene au atacat forțele de invazie rusești de-a lungul întregului front, a declarat miercuri Leonid Pasecinik, liderul autoproclamatei Republici Populare Lugansk, citat de TASS.

UPDATE 12:20 - Boxerul ucrainean Vladimir Kliciko - fratele primarului Kievului, Vitali Kliciko - va primi joi, în numele poporului ucrainean, o distincţie din partea presei în Germania, relatează DPA.



M100 Media Award va fi decernat la Potsdam, lângă Berlin, în cadrul unui eveniment mai amplu consacrat libertăţii presei.

UPDATE 11:54 - O fotografie distribuită de soldații ucraineni arată că aceștia au capturat un tanc T-62, unul dintre „dinozaurii” armatei ruse, cel mai probabil în timpul ofensivei din Harkov.

Imaginea a fost redistribuită de Ukraine Weapons Tracker, administratorii acestei pagini care monitorizează luptele din Ucraina notând sarcastic că „ultima fortăreață a căzut”.

UPDATE 10:30 - Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns joi dimineață în Kiev. Este a treia vizită de la începutul invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie.

„La Kiev pentru a treia mea vizită de la începutul războiului Rusiei. S-au schimbat atât de multe. Ucraina este acum un candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Voi discuta cu președintele Zelenski și premierul Denis Shmyhal despre cum să continuăm să ne apropiem economiile și oamenii noștri în timp ce Ucraina progresează spre aderare”, a scris președinta Comisiei Europene pe Twitter.

