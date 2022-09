UPDATE 01:20 - Ucraina anunță recucerirea a 6.000 de km pătrați în Sudul și Estul ocupat de ruși.

UPDATE 01:05 - Zelenski a lansat din nou un apel pentru o presiune internațională la izolarea Rusiei și la declarararea ei drept „stat sponsor al terorismului”.

UPDATE 23:30 - Oleksandr Shapovalov, celebru balerin și coregraf ucrainean, a murit luni pe front, în războiul din Ucraina. El s-a oferit voluntar în Forțele Armate ale Ucrainei după invazia din 24 februarie și a devenit soldat.

Oleksandr Shapovalov, the famous Ukrainian ballet dancer and choreographer, died today at the battlefield. He volunteered into Armed Forces of Ukraine after February 24 invasion & became a soldier. RIP, Ukrainian hero pic.twitter.com/r9c7xHZmfH — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) September 12, 2022

UPDATE 22:00 - Soldații Gărzii naționale au filmat un videoclip în apropierea clădirii orașului Svyatohirsk, din nordul regiunii Donețk.

Soldiers of the National Guard filmed a video near the building of the #Svyatohirsk City Council, confirming that the Ukrainian Armed Forces entered the city. pic.twitter.com/Xf2ugN2Ua4 — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2022

UPDATE 21:00 - O altă moarte a unui oficial de top din Rusia. Corpul lui Ivan Pechorin, directorul general al Companiei de dezvoltare a aviației în Extremul îndepărtat și arctic a fost descoperit în insula Russky din Marea Japoniei. Pechorin ar fi căzut peste bordul unei bărci de agrement, fiind în stare avansată de ebrietate, aproape de nivelul de intoxicație cu alcool, notează Nexta.

Another death of a top official in #Russia



The body of Ivan Pechorin, the managing director of the Far East and Arctic Development Corporation\"s aviation industry, was found on Russky Island.



Pechorin, in a state of alcoholic intoxication, fell overboard a pleasure boat. pic.twitter.com/hiF7vXQtmF — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2022

UPDATE 19:30 - Liderii separatiști din republicile proruse autoproclamate confirmă oficial cuceririle ucrainenilor. Denis Puşilin, a recunoscut luni o situaţie "dificilă" pe front în faţa contra-ofensivei ucrainene, dar a susţinut că forţele ruse "rezistă"

UPDATE 18:40 Mai mulți consilieri municipali din Moscova, Sankt Petersburg și Kolpino au cerut, oficial, demisia președintelui Vladimir Putin, potrivit unei petiții care a fost postată pe Twitter. Apelul vine în condițiile în care încercarea Kremlinul de a masca eșecul în fața contraofensivei ucrainene a ajuns să-i revolte chiar pe rușii din teritoriile separatiste, care se simt trădați de autoritățile de la Moscova.

UPDATE 16:32 - Franța și România au semnat un acord pentru simplificarea exportului de cereale ucrainene.

Luni, 12 septembrie, guvernele Franței și României au semnat un acord privind facilitarea exportului de cereale din Ucraina pe cale terestră.

UPDATE 15:55 - Ramzan Kadîrov anunță că trimite trupe de elită în Ucraina. ”Au fost în vacanță”.

La scurt timp după ce Ucraina a anunțat că a recucerit un teritoriu impresionant, liderul cecen Ramzan Kadîrov a anunțat că la instrucțiunile date de el trupe de elită au ajuns în Ucraina pentru a lupta din nou după ce trupele cecene „au fost în vacanță”, potrviti serviciului BBC rusesc citat de Ukrainska Pravda.

UPDATE 14:40 - Războiul din Ucraina a intrat în "a treia etapă", iar actualele succese militare ucrainene vor avea un efect de "bulgăre de zăpadă" până la înfrângerea armatei ruse, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, într-un interviu apărut luni în Le Monde, în timp ce Kremlinul a transmis că intervenţia militară rusă din Ucraina va continua "până când vor fi îndeplinite obiectivele stabilite iniţial", relatează AFP.

UPDATE 14:24 - Putin anunţă că Războiul din Ucraina va continua până la ”atingerea obiectivelor stabilite iniţial”.

Intervenţia miliară rusă în Ucraina va continua ”până la atingerea obiectivelor”, anunţă luni Kremlinul, după ce forţele Moscovei au cedat teren, în ultimele zile, în faţa forţelor Kievului, în estul Ucrainei.

UPDATE 12:30 - Kremlinul ar fi decis să amâne pe termen nelimitat organizarea referendumurilor de anexare a teritoriilor ucrainene ocupate din cauza contraofensivei ucrainene din Harkov, anunță Meduza, citând două surse apropiate de Administrația Prezidențială de la Moscova.

UPDATE 10:45 - Ministerul britanic al Apărării apreciază în cea mai recentă evaluarea a sa că armata ucraineană distruge podurile critice pentru logistica rusă mai repede decât le poate repara inamicului și, totodată, a recucerit un teritoriu cel puțin de două ori mai mare decât Londra în numai cinci zile, chiar dacă în regiunea Harkov au rămas niște puncte izolate de rezistență.

UPDATE 09:33 - De la începutul invaziei pe scară largă, peste 1.130 de copii au fost afectați de acțiunile trupelor rusești în Ucraina.

Conform informațiilor oficiale ale procurorilor, 383 de copii au murit și peste 747 au fost răniți de diferite stadii de gravitate”, se arată în mesajul oficialilor ucraineni.

Se subliniază că aceste cifre nu sunt definitive, deoarece se lucrează pentru stabilirea lor în locurile de ostilități active, în teritoriile ocupate temporar și eliberate.

Potrivit Procuraturii Generale, cel mai mare număr de copii au fost răniți în regiunea Donețk - 390, oblastul Harkov - 209, oblastul Kiev - 116, oblastul Mykolaiv - 72, oblastul Cernihiv - 68, oblastul Lugansk - 61, oblastul Herson - 55, regiunea Zaporizhia - 46, regiunea Dnipropetrovsk - 26.

UPDATE 09:30 - Igor Girkin, un militant naționalist și fost ofițer FSB care a contribuit la lansarea războiului din 2014 în regiunea Donbas (estul Ucrainei), a comparat prăbușirea uneia dintre principalele linii ale frontului cu o înfrângere catastrofală în războiul ruso-japonez, care a declanșat Revoluția din 1905 din Rusia.

UPDATE 09:25 - În regiunea Donețk, rușii au ucis trei și au rănit opt ​​civili într-o singură zi.

În regiunea Donețk, trupele ruse au ucis trei civili și au rănit încă opt civili în ultima zi, potrivit ultimului raport publicat Telegram de Pavlo Kyrylenko, șeful administrației militare regionale Donețk.

„La 11 septembrie, rușii au ucis 3 civili din regiunea Donețk : în Velyka Novosilka, Romanivka și Bakhmut. Alte 8 persoane au fost rănite”, a spus el. Șeful OVA a subliniat că de astăzi este imposibil de stabilit numărul exact al victimelor din Mariupol și Volnovas. După cum a raportat Ukrinform, potrivit Kyrylenka, de la începutul invaziei la scară largă, peste 1 milion 200 de mii de locuitori au fost evacuați din bombardamente în regiunea Donețk . Până la 11 septembrie, în regiune rămân 340.000-350.000 de oameni.

UPDATE 09:20 - Trenurile către Kiev continuă conform programului, în ciuda panei parțiale din regiunea Harkov.

În ciuda blocării parțiale a regiunii Harkov, trenurile de la Harkiv la Kiev se deplasează conform programului, conform unie postări a serviciului de presă al Ukrzaliznytsi pe Facebook

„Începând de la ora 7:30, regiunea Harkiv rămâne parțial fără curent, cu toate acestea, zborurile între Harkiv și Kiev decurg conform programului, plecarea trenurilor Intercity+ va avea loc și conform programului”, se arată în mesaj. Ukrzaliznytsia a adăugat că trenul nr. 7 Harkiv — Odesa întârzie 36 de minute; trenul nr. 1 Harkiv — Ivano-Frankivsk timp de 48 de minute. Zborurile suburbane ale trenurilor electrice către stațiile Lykhachevo, Zmiiv, Lozova și Harkiv-Sortuvanny au fost anulate pentru astăzi. Din cauza unui atac cu rachete asupra infrastructurii lui Harkov, curentul a fost parțial întrerupt. Primarul Harkovului, Ihor Terekhov, a raportat în această dimineață că alimentarea cu apă din Harkov a fost restabilită noaptea. Metroul și transportul electric terestre funcționează ca de obicei.

UPDATE 09:16 - Alimentarea cu energie electrică și apă a fost deja restabilită cu 80% în regiunea Harkov.

Alimentarea cu energie electrică și apă în regiunea Harkov a fost restabilită cu 80%, anunță șeful adjunct al Biroului preşedintelui Kyrylo Timoşenko a anunţat acest lucru în Telegram , relatează Ukrinform .

„Regiunea Kharkiv. Alimentarea cu energie electrică și apă a orașului și a regiunii au fost restabilite cu 80%. Continuăm să lucrăm”, a spus Timoșenko. În seara zilei de 11 septembrie, trupele ruse au tras 11 rachete de croazieră peste regiunile Ucrainei. Ca urmare a bombardamentelor , au existat întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă în mai multe regiuni.

UPDATE 7:00 - Serviciul de Stat de Urgență: bombardamentele rusești au ucis două persoane și au rănit o alta în regiunea Dnipro, pe 11 septembrie.

Serviciul de Urgență al regiunii Dnipro a declarat că forțele ruse au bombardat districtul Synelnykivskyi din regiune, ucigând două persoane și rănind grav o tânără de 19 ani.



Nu există informații despre daune disponibile momentan.

UPDATE 6:30 - Oficial: Forțele ruse blochează ajutorul umanitar către regiunea Herson.

Roman Holovnia, un consilier al primarului regiunii Herson, a declarat pentru postul de televiziune Espresso TV, că forțele ruse au oprit transportul terestru de ajutor umanitar către regiunea Herson de la Vasylivka.

Potrivit Holovniei, populațiile vulnerabile suferă, iar blocarea ajutorului umanitar va agrava situația.

UPDATE 6:00 - Zelenski s-a adresat rușilor după atacul CHPP-5 în regiunea Harkov:

„Tot credeți că suntem o singură națiune? Mai credeți că puteți să ne speriați, să ne spargeți, să (ne determinați - n.r.) să facem concesii? Chiar nu ați înțeles nimic, nu-i așa? Nu înțelegeți cine suntem?

Pentru ce suntem? Despre ce suntem?

Citește-mi pe buze: Fără gaz sau fără tine? Fara tine. Fără lumină sau fără tine? Fără tine. Fără apă sau fără tine. Fără tine. Fără mâncare sau fără tine? Fără tine.

Frigul, foamea, întunericul și setea nu sunt la fel de înfricoșătoare și de mortale pentru noi precum prietenia și fraternitatea voastră. Dar istoria va pune totul la locul lui. Și vom avea gaz, lumină, apă și mâncare ... dar FĂRĂ voi!", a scris Zelenski, referindu-se la invadatori.