UPDATE 7:15 -

Ocupanții ruși ar fi preluat controlul la centrala nucleară din Zaporojie, iar personalul centralei este torturat. Conform Ukrinform, ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halushchenko.

Herman Halushchenko a spus că personalul de exploatare a fost ”ținut ostatic timp de patru zile”.

″În interiorul centralei se află aproximativ 500 de soldați ruși și 50 de unități de echipament greu. Angajații stației sunt epuizați fizic și psihologic”, a declarat Halushchenko.

“Personalul centralei nucleare din Zaporojie, capturat de ruși, este torturat. Mai mult, potrivit informațiilor noastre, forțele ocupanților au forțat conducerea centralei să înregistreze un apel, pe care intenționează să îl folosească în scopuri propagandistice”, a declarat Galușcenko.

S-au auzit din nou bombardamente puternice noaptea trecută, în Harkov. O bază a forțelor armate ruse a luat foc. Mii de oameni au fost evacuați din orașul ucrainean Sumy. Locuitorii au plecat cu mai multe trenuri spre orașul Lviv.

O cladire din orașul Zhitomir a fost complet distrusă de ruși.

The building of the military dormitory in #Zhitomir was completely destroyed by the occupiers. pic.twitter.com/hAK4LX4k7s

Mai multe avioane și elicoptere ruse au fost doborâte de ucraineni.

Au fost cozi interminabile la băncile din Moscova. Asta din cauza faptului că rușilor li s-a interzis să mai cumpere valută cel puțin până în luna septembrie.

❗️Central Bank of #Russia temporarily stops selling cash currency to citizens



Bank customers may withdraw not more than $10 thousand in cash. The rest is only in rubles at the market rate on the day of withdrawal.



There are queues at ATMs in #Moscow again. pic.twitter.com/whwajTw7Mx