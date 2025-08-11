Sunt vești din ce în ce mai proaste în ceea ce privește rata românilor în perioada următoare. Practic, vom scoate mai mulți bani din buzunar în contextul în care avem o rată la casă, în special. Vorbim despre indicele IRCC care s-a modificat și arată, la un calcul simplu, de la 5,55% la 6,07 procente. Este cel mai ridicat nivel de la introducerea acestui indicator în mai 2019.

Vor crește în primul rând ratele celor care au împrumuturi legate de ROBOR. Știm foarte bine că ROBOR-ul cu IRCC sunt cumva strâns legate iar momentul în care unul dintre acești indici crește, va crește și celălalt și, automat, și rata.

Aproximativ 100 de lei vom da în plus de la 1 octombrie.