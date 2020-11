Rata de infectare RECORD în Timișoara - Astăzi s-a ajuns la 6.95 infectări la mia de locuitori

Rata de infectare in Timisoara se apropie de 7 la mia de locuitori, conform rapoartelor de vineri dimineata, 6 noiembrie 2020. In aceasta situatie orasul ar urma sa intre in carantina.

De fapt, conform celor mai recente rapoarte, rata de infectare cu coronavirus a ajuns in Timisoara la 6,95 la mia de locuitori.

Joi, 5 noiembrie, rata de infectare era de 6,51/1000 de locuitori, iar miercuri, 4 noiembrie, aceasta era de 5,92/1000 de locuitori.

DSP explica si cum este calculata aceasta incidenta, la nivelul judetului Timis, in ultimele 14 zile: se tine cont de numarul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima data si care sunt raportate pana la data transmiterii informarii. Din acesta se scade suma cazurilor pozitive din focarele din centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrele rezidentiale pentru copii si adulti cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv caminele, internatele si spitalele.