Rată ALARMANTĂ a șomajului în SUA: Aproape jumătate din populație nu are un loc de muncă

Piaţa muncii din Statele Unite este încă departe de a-şi reveni pe deplin, arată cele mai recente date oficiale. Aproape jumătate dintre americani nu au încă un loc de muncă. Din Nord și până în Sud, din New York și până în California, zeci de milioane de oameni au rămas fără job și stau, zilnic, la cozi uriașe ca să găsească ceva de muncă.

"Am sunat, am trimis e-mail-uri, am făcut tot ce este posibil și nu am primit răspuns", susține un american aflat în căutarea unui loc de muncă.

Scenele sunt asemănătoare în toate statele. Cozi imense se pot vedea peste tot în fața agențiilor de ocupare a forței de muncă. Garda Națională ajută la menținerea ordinii. Aproape 48 de milioane de oameni și-au pierdut locurile de muncă în ultimele trei luni. Doar în ultimele zile aproape două milioane de americani au rămas fără job.

"Pierderile locurilor de muncă și rata șomajului sunt ceva care nu s-a mai văzut de generații întregi", susține Elise Gould, analist economic.

"Ne-au luat două luni de zile să ajungem la o rată de 50% a șomajului. Viteza acestei crize este uriașă", a spus și Carola Freydman, expert financiar la Universitatea North-West.

De parcă asta nu ar fi tot, mai multe state, printre care Texas și Florida, şi-au suspendat planurile pentru redeschiderea afacerilor din cauza unui număr record de cazuri de COVID-19 înregistrate în ultima perioadă.

"Majoritatea șomerilor americani se descriu ca șomeri pe perioadă determinată. Este cazul a 42% dintre ei. Este o statistică îngrijorătoare mai ales că multe dintre afaceri nu vor suferi în pandemia de coronavirus", explică Rahel Solomon, corespondent CNBC.

Economiștii americani spun că pentru a readuce rata ocupării forţei de muncă la nivelul din 2000 ar trebuie să create 30 de milioane de locuri de muncă, lucru imposibil în momentul de față.