"Nu susţin un guvern de uniune naţională, susţin un guvern în jurul Partidului Naţional Liberal, pe care-l cunosc, care ştiu ce îşi asumă, care se află în parteneriat cu preşedintele României", a declarat Rareş Bogdan în cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV.

El a afirmat că este un om "eminamente de dreapta" şi nu are încredere nici în AUR şi nici în PSD.

"Nu am încredere în AUR, nu am încredere în PSD, am încredere în PNL şi în cei de dreapta. Eu sunt un om eminamente de dreapta, nu cred în guvernări de stânga. Cu stânga nu poţi să-ţi faci nici măcar cruce, stânga este cea care risipeşte bogăţia pe care o adună dreapta - şi asta a spus Margaret Thatcher. Nu consider că Partidul Social Democrat sau AUR sunt formaţiuni serioase care vor cu adevărat creşterea economică", a spus Rareş Bogdan.

El a precizat că nu exclude un guvern minoritar.

"Nu exclud. Dacă cei din USR PLUS nu înţeleg că şansa acestei ţări este ca domniile lor să se întoarcă la guvernare, nu să stea într-o opoziţie continuă şi le place atât de mult în opoziţie, în realitate ei nedorind să guverneze, pentru că la guvernare este greu, la guvernare trebuie să-ţi asumi lucruri, faci şi lucruri neplăcute, ai şi apostrofări ale oamenilor. Dacă dânşii doresc să rămână ca un fel de îngeraş pe margine, atunci sigur că vom fi nevoiţi să guvernăm şi vom guverna minoritar", a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.