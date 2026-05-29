Rareș Bogdan: „Nu există drone rătăcite. Incidentul de la Galați este o provocare deliberată a Rusiei împotriva NATO”

După incidentul de securitate de la Galați, unde o dronă rusească de tip Geran-2 s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, europarlamentarul Rareș Bogdan, vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, a lansat un mesaj dur, în care susține că evenimentul nu poate fi considerat un accident sau o eroare tehnică.

Acesta afirmă că astfel de incidente fac parte dintr-un tipar de acțiuni deliberate ale Federației Ruse, cu scopul de a testa reacția NATO și de a amplifica tensiunile în statele de pe flancul estic.

„Nu există drone rătăcite”

Într-o reacție publicată pe Facebook, Rareș Bogdan a respins ideea că drona ar fi fost „scăpată de sub control” sau „rătăcită”, susținând că există documente și evaluări care indică acțiuni intenționate.

„Drona rusească, provocare a Rusiei pentru NATO. Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva. Fiind vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, am văzut rapoarte, sinteze, dovezi că aceste incidente sunt provocări, testări ale sistemelor de apărare NATO, în acest caz ale României, inclusiv spre întreținerea temerilor în rândul populației”, a transmis europarlamentarul.

Acuzații privind războiul informațional

În analiza sa, Rareș Bogdan susține că astfel de incidente sunt exploatate inclusiv în spațiul public pentru a induce panică și neîncredere în rândul populației. Acesta afirmă că dezinformarea ar fi o componentă centrală a strategiei Kremlinului și că trebuie contracarată prin informare constantă, nu prin restricții.

„Dezinformarea este o armă pe care Kremlinul o stăpânește la perfecție. Ea trebuie combătută inteligent, nu prin cenzură și presiuni, ci prin informație. Tone de informație. Cenzura este semnul unui stat slab. Dacă 20.000 de mii de postaci și 20 de “influenceri”, de toate speciile, răspândesc minciuni, tu, stat sau UE, angajează alții, înarmați cu adevăr și rafinament. Zic și eu”.

Critici la adresa capacității de reacție a României

Europarlamentarul a cerut explicații urgente din partea conducerii militare privind modul în care a fost gestionată situația, în condițiile în care drona a pătruns în spațiul aerian național și a fost urmărită înainte de impact.

„România trebuie să facă de urgență o analiză detaliată a lipsei de reacție a sistemului de apărare, deși drona a survolat timp de 3 minute, peste 10km, teritoriul național. Șeful Statului Major al Armatei și cei care erau responsabili de ridicarea avioanelor românești de luptă trebuie să dea urgent explicații cetățenilor României și Europei. Explicația că s-ar fi produs mai multe pagube în cazul în care era doborâtă este una dată de prosti pentru prosti. Asta ar fi însemnat că miile de drone intrate în spațiul aerian al Emiratelor în ultimele 3 luni, sau dronele de deasupra Israelului n-ar fi trebuit doborâte?”

Apel la decizii rapide la nivel politic

În contextul incidentului, europarlamentarul a afirmat că situația de la Galați reprezintă cel mai grav episod de securitate de la începutul războiului din Ucraina și a cerut reacții instituționale rapide.

Acesta a afirmat că evenimentele recente ar trebui să clarifice importanța parteneriatelor transatlantice în contextul actual de securitate.

„Drona de azi-noapte a lovit în România exact în ultima zi în care țara noastră trebuia să prezinte Comisiei Europene toate contractele de utilizare a banilor din programul SAFE. Bani pe care nu am fost decât parțial în stare să-i contractăm, din incapacitatea crasă a administrației centrale și a bâlbelor politice evidente.

Este cel mai grav incident de la începutul războiului, agresiunea Rusiei în Ucraina (4 ani si 4 luni). Președintele este obligat să convoace de urgență CSAT, iar România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede, cu toate prerogativele, extrem de repede. Timpul nu așteaptă.

PS.

Poate astăzi vor înțelege și exaltații antiamericani din România de ce e nevoie mai mult decât oricând de o relație puternică, stabilă, predictibilă cu SUA. Singura capabilă să garanteze în acest moment securitatea României și a Europei.”