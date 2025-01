"Am intrat într-o noua era, cine nu înțelege, dispare, Trump a anunțat că susține economia americana si că îi pasă de cheltuielile militare. Noi, europenii, am uitat prea mult de locurile de munca si problemele fermierilor în favoarea unui green deal plin de absurdități care a dus la chestiuni inimaginabile, am deschis granițele si dăm ajutoare sociale fără să ne mai uităm la competitivitate, performanța și necesități europene", a afirmat Rareș Bogdan