Rareș Bogdan a spus că nu știe ce planuri are Ludovic Orban în ceea ce privește viitorul său politic, dacă intenționează sau nu să plece din PNL, dar a precizat că mulți liberali sunt alături de actuala conducere.

”Nu știu ce face Orban, este un fost președinte al PNL pe care îl respectăm.

Cu excepția a cinci deputați foarte apropiați de Orban, toți sunt prezenți pentru a discuta despre prioritățile din actul guvernamental. Ieri, la întâlnirea cu senatorii, au lipsit doar trei.

Am privit atacurile la adresa lui Florin Cîțu și a președintelui Iohannis, nu mi-a plăcut ce am văzut, dar sper să își schimbe atitudinea cât mai repede cu putință. Dușmanii noștri nu sunt din interior, ci în afara partidului”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Despre propunerea premierului desemnat, Dacian Cioloș, privind refacerea coaliției, Rareș Bogdan a amintit că USR a fost cel care a dărâmat guvernul și a anunțat că mandatul cu care Florin Cîțu va merge miercuri la discuții va fi decis în această seară.

”Cioloș, cu ”responsabilitate”, a dat jos un guvern liberal. Miniștrii USR PLUS au dat jos miniștrii USR PLUS. Cioloș are obligația să se prezinte în fața președintelui și a Parlamentului cu o majoritate.

Noi am colaborat cu USR PLUS zece luni, am fost deschiși, corecți în abordare. Avem o hotărâre a Biroului Executiv care decide că, dacă votează căderea guvernului, este exclusă orice colaborare.

Totuși, președintele partidului se întâlnește mâine cu domnul Cioloș și îi va aduce la cunoștință decizia pe care o vom lua azi, la 20:00.

Ar fi o dovadă de iresponsabilitate gravă ca Cioloș să arate dorința de a realiza un guvern fără a avea discuții și un program serios. Multe lucruri din programul prezentat nu țin de realitatea imediată”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL.