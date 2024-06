Rareș Bogdan a amintit de dificultățile acceptării pachetului de măsuri fiscale din septembrie anul trecut, subliniind că liberali deja au făcut concesii semnificative.

„Dacă crește o singură taxă, PNL pleacă de la guvernare. Am fost extrem de clar.

E pentru prima dată în 34 de ani când în legea bugetului este trecut clar că nu poate fi majorat niciun fel de impozit, niciun fel de taxe.

Deja este prea mult ceea ce am acceptat în septembrie anul trecut cu acel pachet fiscal. Am înțeles că pachetul fiscal trebuie dublat de reducerea cheltuielilor, au fost introduse, am înțeles că trebuie să reducem... să creștem de la 1% la 3% impozitul la microîntreprinderi, nu am fost de acord cu scăderea plafonului de la 500.000 la 60.000 și bine am făcut.

Orice creștere de impozite și taxe, culmea, nu va rezolva situația economică decât pe termen scurt, dacă nu scădem cheltuielile bugetare și dacă nu chivernisim banul public”, a declarat Rareș Bogdan.