„Avem vești bune legate de evoluția PNL, am intrat bine în această campanie electorală, iar scorul nostru este bun, iar acest lucru ne va ajuta și în perspectiva prezidențialelor. Nicolae Ciucă merge, practic, pe un trend ascendent, are profilul necesar în acest moment, și, practic, singura problemă care i-o pune cineva acum este Cătălin Drulă, dar la un scor de doar o treime din cât acumulează Ciucă. În cazul zonei stângii și a cele suveraniste situația este diferită. De ce? Cozmin Gușă a intrat în scenă și îi lovește crunt bazinul lui George Simion, pentru că în ultimii 4 ani de zile Gușă a jucat în zona suveranistă, cu grupul de gândire Gold, cu radio Gold FM. Și-a creat o anumită notorietate, o anumită profilare în zona suveranistă, iar pentru George Simion reprezintă un pericol mortal, pentru că o să îi ia votanții. De asemenea, atacă și bazinul socialist, în care a fost coleg cu Marcel Ciolacu în PSD, și cu Mircea Geoană. Deci, practic, bătălia mare se dă în bazinul stângii și suveraniștilor, mai puțin decât în bazinul dreptei. Dacian Cioloș nu reprezintă un pericol, cu toate cele 4-5% pe care îi poate acumula, și cred că Dacian va avea gândul bun să renunțe și să meargă pe susținerea candidaturii lui Nicolae Ciucă. Iar USR, PMP și Forța Dreptei nu au un candidat azi care să depășească o cifră. Bătălia electorală se va da în zona stângii și a suveraniștilor. Cei patru candidați de astăzi, Marcel Ciolacu, Cozmin Gușă, George Simion și Mircea Geoană, împart un electorat căruia îi este foarte greu să meargă către un singur candidat din cei patru. În timp ce în zona dreptei, care de obicei câștigă turul doi al alegerilor prezidențiale, deoarece suntem la aproape 60% din totalul populației, lucrurile stau mai comod. Azi, Nicolae Ciucă, care era cotat cu 15% în sondaje, a sărit de pragul de 20% pe măsură ce PNL dovedește trendul din sondaje și reușește la sfârșitul zilei de 9 iunie să acumuleze scorul de 28%, dublu față de cât era prognozat acum un an de zile, Nicolae Ciucă nu trebuie să facă altceva decât să meargă pe trendul partidului. Este prima dată când bătălia electorală nu se duce între candidații care se devorau reciproc în partea dreaptă. De obicei, dreapta era cea care avea o inflație de candidați. Azi, candidatul PNL este cel mai bine plasat, iar perspectiva pentru domnia sa este foarte bună”, a declarat Rareș Bogdan.