Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Lugoj au fost solicitați marți să intervină în localitatea Sacoșu Mare, după ce un bărbat a descoperit mai multe fragmente osoase ce par a fi umane, într-o baltă cu pești aflată pe o proprietate privată, relatează publicația locală Timiș Online.

Proprietatea pe care a fost făcută descoperirea aparține unei persoane din localitate. La sosirea echipajului de poliție, fragmentele osoase se aflau într-o stare avansată de degradare.

„Fragmentele au fost ridicate, ambalate corespunzător și trimise la Institutul de Medicină Legală din Timișoara, pentru a se stabili cu exactitate dacă sunt de origine umană și, eventual, cui au aparținut”, au declarat reprezentanții IPJ Timiș.

Poliția a deschis un dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Ancheta este în plină desfășurare.