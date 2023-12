România, pentru mine, este mai mult decât o națiune; este casa inimii mele. Aici am făcut primii pași, aici am învățat să vorbesc și să iubesc, aici mi-am adus pe lume primul copil și urmează sa îl aduc și pe cel de-al doilea. În România, am învățat să valorizez și să protejez patrimoniul nostru cultural. Fiecare port popular, cântec tradițional și doină este o mărturie a rădăcinilor noastre adânci. În fiecare colț al acestei țări, există ceva de văzut, ceva de învățat.