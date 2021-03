„Cu ocazia apropierii datei celebrării a 10 ani de la lansarea în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă a exercițiilor EU MODEX, doresc astăzi să readuc în atenția opiniei publice, eforturile susținute depuse la nivelul României, prin asigurarea participării active la diversele module de protecție civilă din cadrul acestor evenimente.

Exercițiile EU-MODEX sunt organizate de Comisia Europeană, cu sprijinul Consorțiilor, pentru a proiecta, planifica, desfășura și autoevalua exerciții de căutare-salvare urbană medie/dificilă USAR, în condițiile CBRN (chimice, biologice, radiologice, nucleare), de asigurare a asistenței medicale prin punerea la dispoziție a unor posturi medicale avansate - cu sau fără posibilităţi de realizare a intervențiilor chirurgicale - a unor spitale modulare, a asistenței și suportului Tehnic, a unor spitale de campanie, a unor echipe de protecție civilă a Uniunii.

În anul 2018, România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență a găzduit Exercițiul Internațional EU-MODEX 2018, fiind completat de realizarea celui mai important și complex exercțiu național, “SEISM 2018”, care și-a propus antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare și răspuns, la nivel local, regional și național, în cazul producerii unui seism major cu victime multiple.

Programul MODEX din București a fost un exercițiu axat pe coordonarea și colaborarea modulelor medicale (EMT 1-3, AMP, MEDEVAC).

Cu prilejul desfășurării exercițiilor sub egida EU-MODEX, unde au fost implicaţi observatori, evaluatori din cadrul UE, NATO și al Agenției Federale pentru Situații de Urgență din SUA și participanți din 26 de state, am reușit să învățăm lucruri noi, să verificăm concepția de intervenție la seism și implicit colaborarea prin mecanismul European de Protecție Civilă. De asemenea, am reușit să realizăm un schimb de expertiză, fiecare stat venind cu propriile metode de acțiune și intervenție în cazuri de catastrofă.

Am testat pentru prima dată capacitatea gestionării unei situații de urgență prin comandă unică, la nivel național, prin activarea CNCCI. În urma lecțiilor învățate, experiența acumulată a ajutat enorm în situația actuală generată de pandemia de COVID-19, când CNCCI, încă de la confirmarea primului caz de infectare cu SARS-CoV-2 pe plan național, a fost și continuă să fie activat, fiind centrul național unic de comandă.

Totodată, am reușit să alocăm o componentă medicală de o amploare fără precedent, aducând mai multe module medicale mobile din mai multe țări, inclusiv din România și am reușit să prezentăm invitaților noștri, un exemplu de implicare al tuturor autorităților publice locale prin crearea unei tabere de sinistrați cu peste 10.000 de locuri.

Colaborarea civil-militară prin desfășurarea celui mai mare exercițiu în sfera situațiilor de urgență și asistență medicală de urgență în cazul producerii dezastrelor pe plan European a reușit, la final, să ne demonstreze că suntem mai pregătiți și mai conștienți de complexitatea și provocările unor intervenții pe care nu dorim niciodată să le desfășurăm intr-o situație reală”, a transmis Raed Arafat.