„Monitorizăm zilnic toate datele care vin, să vedem dacă creşte, scade. Vedem, să zicem, indicatorii fideli - care sunt terapie intensivă, internările, externările, toate acestea. Suntem la baza unei situaţii, la acest moment suntem deja pe platou, nu mai scade, deci suntem pe un platou acum şi la terapie intensivă – creşte, scade, dar suntem pe un platou general. La ATI suntem în fază în care este plus 10, mai scade un pic, mai creşte din nou, dar clar mai bine decât în noiembrie. Asta nu garantează că, la orice moment, nu poate să înceapă din nou (să crească)”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, duminică seara la o televiziune de știri.

Chestionat dacă ia în calcul o creştere a numărului de cazuri de COVID după deschiderea şcolilor, şeful DSU a răspuns: „Este posibil”.

„Acest lucru nu poate nimeni să îl nege şi să apară o creştere. Acum dacă această creştere este controlabilă sau nu, o să vedem. Controlabilă înseamnă că este în parametrii în care impactul pe sectorul sanitar să nu fie unul care să îl blocheze. Să nu se blocheze ATI şi secţiile care sunt destinate cu oxigen, pentru că totul, dacă vedeţi toate ţările care iau măsuri, iau în calcul impactul pe sistemul sanitar, ca să facă faţă sistemul sanitar. La noi am ajuns la un vârf în noiembrie. Am văzut acolo că s-a lucrat în mai multe fronturi, secţiile ATI, secţiile în care am suplimentat concentratoare de oxigen şi unităţile de primiri urgenţe au creat zone roşii, adică au tratat pacienţi până este găsit loc. Azi a fost o uşoară creştere, ieri a fost o uşoară scădere, dar nu e o creştere de sute, mii, să spui că e o creştere majoră. Nimeni să nu interpreteze că stăm foarte bine şi gata. Trebuie să respectăm mai departe măsurile, mergem în paralel cu vaccinarea. Dozele vor creşte, numărul lor va creşte, dacă acum suntem între ţările care au vaccinat un procent semnificativ. Suntem peste 2%, stăm bine. În general cu Europa stăm bine, suntem în primele ţări”.