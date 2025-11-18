Dmitriev a confirmat că a abordat subiectul direct: „M-am întâlnit cu câțiva oficiali americani și membri ai echipei lui Trump pe o serie de chestiuni umanitare, precum un posibil schimb de prizonieri, la care partea americană lucrează”, a spus acesta prin telefon. Surse citate de Axios susțin că Rusia speră ca un astfel de gest să fie perceput drept dovadă de bunăvoință și să contribuie la consolidarea încrederii reciproce.

Discuții cu emisarul lui Trump

Aceleași surse au precizat că Dmitriev a discutat ideea și cu Steve Witkoff, emisar special al lui Trump, care a vizitat de mai multe ori Moscova pentru negocieri, dar și cu alți oficiali ai administrației. Întâlnirile din Washington au fost descrise drept pozitive, însă nu s-a ajuns la niciun acord concret. Un oficial american citat de Axios a declarat: „Statele Unite salută eliberarea oricărui cetățean american aflat în detenție”.

Americani aflați în închisori rusești

În prezent, cel puțin opt cetățeni americani se află în penitenciare sau centre de arest preventiv din Rusia. Nici Dmitriev, nici oficialii americani nu au precizat cine ar putea fi inclus în eventualul schimb.

Cazul Stephen James Hubbard

Printre cei aflați în detenție se numără Stephen James Hubbard, în vârstă de 73 de ani. Acesta a fost condamnat în 2024 la șase ani și zece luni de închisoare, fiind acuzat că ar fi luptat ca mercenar de partea Ucrainei. În realitate, Hubbard era profesor de limba engleză și locuia la Izium, unde a fost capturat de trupele ruse în timpul ocupării orașului, în 2022. Familia sa respinge acuzațiile, invocând inclusiv vârsta înaintată.

Statutul de „detenție ilegală”

Departamentul de Stat al SUA poate desemna un cetățean ca fiind „deținut pe nedrept” atunci când condamnarea survine fără temei legal sau fără respectarea procedurilor. În astfel de cazuri, autoritățile americane depun eforturi speciale pentru eliberarea persoanei.

Exemple anterioare

Printre cei considerați „deținuți pe nedrept” s-au aflat:

Evan Gershkovich, corespondent al Wall Street Journal, inclus în schimbul de prizonieri din 2024, în timpul administrației Biden.

Ksenia Karelina, cetățeană cu dublă naționalitate (SUA și Rusia), condamnată la 12 ani de închisoare pentru o donație de 51 de dolari către o organizație din New York care sprijinea Ucraina. Aceasta a fost eliberată în aprilie, în cadrul unui schimb de prizonieri derulat sub administrația Trump.

