Rusia nu a „pierdut nimic” în „operațiunea sa militară specială” din Ucraina, susține Vladimir Putin. Precizarea a fost făcută în discursul de deschidere a sesiunii plenare a Forumului Economic Estic de la Vladivostok, potrivit CNN.

Război Ucraina. „Nu am pierdut nimic și nu vom pierde nimic (în războiul din Ucraina - n.r.). Sunt sigur de asta. Principalul nostru câștig este consolidarea suveranității noastre. Nu am început nimic, în ceea ce privește acțiunile militare, ci doar încercăm să le finalizăm”, a declarat Putin în fața participanilor la Forumul Economic de Est organizat la Valdivostok, în Siberia.

Legat de războiul din Ucraina și de criza energetică, președintele rus a adăugat că „polarizarea care se naște acum în lume va fi numai de folos”.

Speaking at the Eastern Economic Forum in Vladivostok, Vladimir Putin insists his country "has lost nothing and will lose nothing" by invading Ukraine



