Rusia va face tot posibilul pentru ca conflictul din Ucraina să se termine cât mai curând posibil, a declarat vineri Vladimir Putin, Summit-ului Organizaţiei Cooperării de la Shanghai (SCO).

Președintele Rusiei dă vina pe Ucraina pentru continuarea războiului, pentru că, susține Putin, refuză negocierea pentru incetarea conflictului.

Vladimir Putin a spus că vrea ”să termine cât mai repede posibil”, dar „Kievul refuză să negocieze”, potrivit TASS, în timpul întâlnirii sale cu premierul indian Narendra Modi, în marja Summit-ului SCO de vineri.

„Cunosc poziția dumneavoastră față de conflictul din Ucraina, îngrijorările pe care le exprimați în mod constant”, a menționat Putin în discuția cu premierul indian.

Putin at a meeting with Modi: we understand your position on the Ukrainian conflict and will do everything to end the conflict as soon as possible. pic.twitter.com/gihzCJeReY