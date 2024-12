"Liderii coaliției pro-europene au continuat astăzi discuțiile pe marginea proiectului comun de guvernare care să ofere stabilitate și predictibilitate României, luând act de refuzul USR de a manifesta o atitudine constructivă și responsabilă în raport cu momentul prin care trece România.



În realitate, documentul transmis astăzi de USR sub forma unui ”to do list” fără a fi și argumentat în cadrul coaliției reprezintă, din păcate, doar un pretext de a se disocia de un proiect comun de guvernare și de a nu-și asuma răspunderea într-un moment dificil pentru țară.



Cu toate acestea, Coaliția pro-europeană va trata cu seriozitate toate punctele transmise. În acest sens, una dintre priorități este asigurarea rapidă a unei guvernări stabile susținute de o majoritate puternică și alcătuirea unui calendar pentru alegerile prezidențiale imediat după instalarea în funcție a noului Guvern. De asemenea, toate formațiunile pro-europene au avansat în grupurile de lucru de la Parlament în vederea finalizării programul de guvernare în cursul zilei de vineri.



Prioritatea momentului este ca România să fie o țară guvernată, stabilă și predictibilă, iar acest lucru cere maturitate și rigurozitate în realizarea tuturor etapelor până la instalarea noului Parlament și a unui nou Guvern", a transmis Coaliția într-un comunicat.



În plus, liderii coaliției pro-europene au reiterat necesitatea unui candidat comun la președinție, care să fie ales prin consens la nivelul tuturor partide