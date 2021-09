Realitatea PLUS

Deputatul partidului AUR, Antonio Andrușceac, susține că reacția PSD de a ține în stand by scena politică prin schimbarea apoziției legate de moțiunea de cenzură a celor de la USRPLUS și AUR "este așteptată".

"Ni se adusese la cunoștință că ei nu vor susține o moțiune decât după data de 25 septembrie. Atunci ne-am dat seama că nu ne putem baza pe ei (...). Cumva, ei voiau să spună "Voiam să vedem până pe 25 cum se așează apele în PNL, să vedem cum se așează PNDL-ul, avem și noi primari care fac scandal". E imoral să vii cu argumente că noi scriem mai frumos (...), astea sunt niște argumente puerile.

Noi am inițiat depune moțiunea pe 1 septembrie. Toți voiau să tergiverseze ca să își așeze apele în partidele lor. Noi am considerat că atunci când e vorba de situații atât de grave cum este cea în care ne aflăm din cauza actualei guvernări să semnăm alături de niște colegi care ni s-a părut că își recunosc greșelile o moțiune nu doar împotriva lui Cîțu, ci a guvernului din care fac parte este bine", a declarat deputatul AUR în cadrul emisiunii "100% Tu decizi" de la Realitatea PLUS.

Parlamentarul a arătat, de asemenea, că - potrivit legislației actuale - este o singură posibilitate pe sesiune de a semna o moțiune.