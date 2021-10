PSD, USR și AUR au anunțat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Ciucă. Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al social-democraților, a anunțat sâmbătă, la o televiziune de știri, în emisiunea Irinei Petraru, că este gata să se pună la masă pentru negocieri cu Klaus Iohannis și celelalte forțe politice, pentru a forma un executiv apolitic, până organizarea alegerilor anticipate.

„Nu merge așa. Am fost deschiși, am trimis proiect pentru program de guvernare, am zis că suntem dispuși să intrăm cu miniștri, am propus guvern de tehnocrați, dar nimic nu s-a întâmplat.

Mingea se pare că se întoarce în terenul domnului Iohannis, care ar trebui totuși, să participe activ la negocieri, din perspectiva de mediator și să rezulte o majoritate, din toate chestiile astea. De asta alegerile anticipate sunt o soluție. Evident, nu acum, ci în primăvară. Dacă luăm 45%, foarte bine, înseamnă că atât merităm”, a declarat Lucian Romașcanu.

„Soluția pe termen scurt cu domnul Ciucă se pare că este epuizată, vedem ce alege președintele, care poate să dizolve Parlamentul, dacă pică și Guvernul Ciucă sau vine cu altă nominalizare, dar de data asta chiar să fie în serios, să ne strângem toți la masă, vedem cum ieșim de aici. Principala direcție ar putea fi un guvern de specialiști, susținut de toată lumea, pe un termen limitat și atunci lucrurile sunt destul de clare”, a mai transmis oficialul PSD.