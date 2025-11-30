Peste 800 de participanţi au adoptat un statut al tineretului, cu reguli privind rolul şi activitatea noii organizaţii, care va fi legată strâns de AfD, spre deosebire de predecesoarea sa, Junge Alternative (Alternativa Tânără, JA), desfiinţată în primăvară după ce partidul a rupt relaţiile cu ea.

Generation Deutschland va primi orice membru al AfD în vârstă de maximum 36 de ani, însă în organizaţia de tineret pot intra şi tineri care nu sunt membri de partid. Copreşedinta AfD Alice Weidel a afirmat că organizaţia va fi un cadru de pregătire pentru partid. Conform politicienei, rolul GD este în primul rând de a furniza tinere talente capabile pentru AfD.

Spitalul universitar din Giessen, unde a avut loc congresul, a tratat mai mulţi răniţi uşor, care s-au prezentat singuri în timp ce în oraşul din landul Hessa din centrul Germaniei se desfăşurau proteste împotriva noii formaţiuni.

Din cauza blocajelor de pe străzi şi a manifestaţiilor care au împiedicat accesul celor circa 1000 de participanţi aşteptaţi, congresul a început cu o întârziere de două ore. Un grup de circa 30-40 de demonstranţi din stradă a încercat şi să pătrundă în sala unde se desfăşurau lucrările, trecând de barierele poliţiei, care a ripostat cu un tun cu apă pentru a respinge asaltul.

Poliţia a comunicat că au suferit răni uşoare şi circa 10-15 agenţi din forţele de ordine.