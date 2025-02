Susținători și membri ai partidului Vazrazhdane (n. red. – Renașterea), o formațiune anti-globalistă și ani-progresistă, și conservatoare, au incendiat inclusiv ușa clădirii reprezentanței europene la Sofia. Clădirea a fost lovită cu pungi cu vopsea roșie, cu ouă și cu grenade cu fum.

La fața locului au fost aduse ambulanțe și mașini de pompieri, iar la ora 14:00 au fost aduși și jandarmi la intervenție.

