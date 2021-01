Proteste la Washington. Liderii europeni fac apel la respectarea rezultatului alegerilor și își exprimă sprijinul pentru Joe Biden

Charles Michel s-a declarat șocat de evenimente și și-a exprimat convingerea că se va face un transfer pașnic de putere către Președintele ales, Joe Biden.

The US Congress is a temple of democracy. To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock. We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden

”Congresul SUA este un templu al democraţiei. Este șocant să fin martori la scenele petrecute în seara aceasta în Washington. Avem încredere că Statele Unite vor asigura transferul paşnic al puterii către Joe Biden”, a scris Preşedintele Consiliului European.

Josep Borell a denunţat ”asaltul neobişnuit împotriva democraţiei americane” şi a făcut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidenţiale, câştigate de Joe Biden.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected.