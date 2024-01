Protestul agricultorilor împotriva Guvernului a „atins” luni şi Primăria Nădlac. Câteva zeci de utilaje, care se îndreptau spre punctul de trecere a frontierei de la Nădlac, pentru a protesta, au făcut o oprire şi la Primăria Nădlac. Aici, în parcarea din faţa instituţiei, au deversat câteva cupe de pământ în care au împlântat mai multe pancarte prin care solicită o atenţie mai mare din partea administrației locale pentru agricultori, ținând cont de faptul că aceştia sunt cei mai mari contribuabili la bugetul local. Chestionaţi pe marginea nemulțumirilor pe care le au, în legătură cu administraţia locală, unul dintre fermieri ne-a transmis o listă scurtă, clară şi la obiect:

„Tergiversarea oricărei investiții în ceea ce privește agricultura. Eliberarea greoaie a oricărei documentații/documente solicitate de agricultori. Încercarea repetată de mărire a impozitelor în ceea ce privește utilajele agricole, dar și a terenurilor și construcțiilor cu utilitate agricolă. Unele facilități legale obținute doar în urma unor procese cu Primăria Nădlac. Nerespectarea calendarului asumat de primar în urma discuțiilor cu agricultorii și scoaterea de <țap ispășitor> pe cât posibil a agricultorilor. Lipsă de transparență în folosința banilor comunității”.„În ultimii trei ani, consilierii locali au alocat, în fiecare an, bani în bugetul local pentru investiţii care ne privesc pe noi, agricultorii. Unul dintre exemple se referă la pietruirea drumului agricol cunoscut drept drumul dintre <Sălaș Sinkovoc – Salca>. De trei ani, în fiecare an, primarul a refuzat să cheltuie aceste sume alocate de consilieri, chiar dacă acest drum este foarte important. Practic, această cale de acces leagă orașul de o suprafaţă agricolă de 6.000 de hectare, care se află dincolo de autostradă. În această zonă au teren 100 de persoane. Mai mult, primarul Ioan Mărginean propune anual la transparență creșterea semnificativă a taxelor și impozitelor. Salvare noastră, a agricultorilor, au fost consilierii locali care au tot refuzat să voteze aceste majorări. Totodată, Primăria Nădlac are un comportament ostil faţă de noi. Dacă avem nevoie de vreun document, de vreo adeverinţă, aşteptăm câte 2-3 zile să o primim, în timp ce în alte primării din vecinătatea noastră aceste documente se fac pe loc”, spune unul dintre agricultorii care au participat la protest.