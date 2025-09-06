Protestatarii din cadrul marşului „We Are All D.C.”, printre care se aflau imigranţi fără acte şi susţinători ai Palestinei, au scandat sloganuri împotriva lui Trump şi au purtat pancarte pe care scria „Trump trebuie să plece acum”, „Eliberaţi DC” şi „Rezistaţi tiraniei”.



Jaw-dropping crowds in DC right now, heading toward the White House. People do not like military takeovers of their city. pic.twitter.com/0lujQbUlfD

— Victor Shi (@Victorshi2020) September 6, 2025

„Sunt aici pentru a protesta faţă de ocuparea Washingtonului”, a declarat Alex Laufer. „Ne opunem regimului autoritar şi trebuie să alungăm poliţia federală şi Garda Naţională de pe străzile noastre.”

Susţinând că infracţionalitatea afectează grav oraşul, Trump a trimis luna trecută trupele pentru a „restabili legea, ordinea şi siguranţa publică”. Trump a plasat, de asemenea, Departamentul de Poliţie Metropolitană al districtului capitalei sub control federal direct şi a trimis personal federal de aplicare a legii, inclusiv membri ai Serviciului de Imigrare şi Vamă, pentru a asigura ordinea pe străzile oraşului.

Însă datele Departamentului Justiţiei au arătat că în 2024 criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în Washington, un district federal autonom aflat sub jurisdicţia Congresului SUA.

Garda Naţională serveşte ca miliţie care răspunde în faţa guvernatorilor celor 50 de state, cu excepţia cazului în care este chemată în serviciul federal. Garda Naţională din Washington D.C. raportează direct preşedintelui.

„Ceea ce încearcă să facă în D.C. este ceea ce încearcă să facă şi în alte dictaturi”, a spus Casey, care a refuzat să-şi dezvăluie numele de familie. „Testează D.C. şi, dacă oamenii vor tolera suficient, vor face acelaşi lucru în tot mai multe zone. Aşadar, trebuie să-i oprim cât încă mai putem.”

Peste 2.000 de membri ai trupelor, inclusiv din şase state conduse de republicani, patrulează oraşul. Nu este clar când se va încheia misiunea lor, deşi armata a prelungit săptămâna aceasta ordinele pentru Garda Naţională din Washington până la 30 noiembrie.

Procurorul general al Washingtonului, Brian Schwalb, a intentat joi un proces pentru ca instanţele să blocheze desfăşurarea trupelor, argumentând că aceasta este neconstituţională şi încalcă mai multe legi federale. Însă unii locuitori au întâmpinat cu bucurie Garda Naţională şi au cerut ca trupele să fie desfăşurate în zonele mai puţin înstărite ale oraşului, unde criminalitatea este accentuată. Garda Naţională a fost vizibilă mai ales în centrul oraşului şi în zonele turistice.

Primarul din Washington D.C., Muriel Bowser, a lăudat decizia lui Trump de a trimite forţe federale de ordine în oraş, dar şi-a exprimat speranţa că misiunea Gărzii Naţionale se va încheia în curând. Bowser a declarat că, de la sosirea forţelor federale, s-a înregistrat o scădere semnificativă a criminalităţii, inclusiv a furturilor de maşini. Primarul a semnat săptămâna aceasta un ordin prin care cere oraşului să colaboreze cu forţele federale de ordine.