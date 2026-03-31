Peste 500 de membrii ai Sindicatului „Alternativa 2002” AZOMUREȘ, susținuți de CNSLR-FRĂȚIA MUREȘ și de sindicatele membre au tras un semnal de alarmă față de lipsa de asumare politică pentru salvarea singurului combinat chimic din România care produce îngrășăminte chimice pentru agricultură.

Oamenii cer oprirea declinului industrial din Mureș și spun că închiderea Azomureș ar lovi nu doar angajații, ci întreaga economie regională.

Azomureș, cel mai mare combinat de îngrășăminte din Ardeal, se află pe un adevărat butoi cu pulbere. Aproximativ 2.500 de angajați ai Azomureș și ai firmelor contractoare vor fi trimiși acasă, după ce platforma industrială a declanșat procedura de concediere colectivă, în condițile în care discuțiile privind preluarea de către Romgaz au intrat în impas.