Oamenii se plâng că abia supraviețuiesc de la o lună la alta pentru că au salarii mici și că deja nu mai sunt suficienți angajați care să întrețină Casa Poporului.

După ce a izbucnit protestul pe holurile Parlamentului, Ilie Bolojan nu și-a mai făcut apariția deși era așteptat in plen.

Bolojan fuge de oamenii disperați din cauza măsurilor sărăciei

„Această clădire este emblematică pentru România și toată Europa. Noi trebuie să o întreținem, iar acum nu mai putem sa facem asta. Suntem ca pe un vas care s-a scufundat deja.

Un electrician a ajuns să câștige sub 4000 de lei. Nu mai putem angaja electricieni, instalatori, nu mai spun de ingineri.

N-ai de unde să mai reduci. Nu mai are cine să închidă lumina. Funcționăm la cota de avarie în ceea ce privește funcționalitatea imobilului.

Dacă noi avem salarii atât de mici, eu am probleme personale acasă, cu un salariu de 3.800 de lei cu tot cu norma de hrană, noi nu mai putem să asiguram resursa umana.

Am ce am cu conducătorii acestei țari care reduc această clădire la tăcere, poate ca asta e dorința.

Vă bateți joc de noi! Nu ne umiliți!”, spun protestatarii.