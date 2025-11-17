„Sperăm să primim banii la lichidarea din noiembrie sau decembrie, deși se aude că nu se vor da. În caz contrar, vom intra în proteste spontane, am vorbit și cu colegii”, a afirmat un excavatorist la Cariera Roșia pentru Radio Infinit Tg. Jiu.

Acesta a precizat că atât el, cât și alți colegi sunt dispuși chiar să intre în greva foamei.

Minerii se simt nedreptățiți și amenință administrația Complexului Energetic Oltenia cu plângere penală pentru nerespectarea contractului colectiv de muncă. Mulți angajați ai CE Oltenia nu sunt încrezători nici în promisiunile actualului ministru al Energiei, potrivit căruia viața centralelor pe cărbune a fost prelungită până în 2029.