Manole, după ce Bolojan a acceptat amendamentul PSD privind ajutoarele sociale: „Rațiunea a învins, după zile întregi de scandal inutil!”

Sursă: Realitatea PLUS

După mai multe zile de tensiuni în coaliție pe tema bugetului și a pachetului social propus de PSD, premierul Ilie Bolojan a acceptat în cele din urmă măsurile de sprijin, finanțate prin amânarea unor plăți către magistrați. În acest context, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că prioritatea a fost deblocarea ajutoarelor pentru categoriile vulnerabile, iar tot ceea ce se întâmplă în bucătăria internă a coaliției de guvernare nu mai contează,

Oficialul PSD a precizat că nu a participat la ședința coaliției, fiind implicat în discuții cu sindicaliștii din asistența socială, dar a subliniat că rezultatul final este cel care contează.

Pachetul social, prioritatea principală

„A trebuit să discut cu sindicaliștii din asistența socială, motiv pentru care n-am putut să particip la ședința coaliției, dar știu că pachetul social al PSD a fost aprobat în integralitate și ăsta este cel mai important lucru. Tot restul temelor legate de bucătăria internă a coaliției, de cine ce părere a avut și cum s-a manifestat în ultimele zile, cred că s-a văzut deja public. Dar cel mai important lucru este că peste 3 milioane de oameni, pensionari, copii, mame singure care au copii în grijire, toți aceștia vor avea un pic mai mult sprijin, mulțumită faptului că am reușit să deblocăm acest pachet de solidaritate”, a declarat Manole, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Ministrul a insistat că măsurile adoptate sunt rezultatul unor argumente economice și sociale solide și că acestea vizează în special categoriile cele mai afectate de scumpiri. De asemenea, social-democratul a comentat și decizia premierului de a accepta pachetul social, afirmând că aceasta a fost una logică, în contextul presiunilor economice.

„Aș spune că rațiunea a învins. Aș spune că rațiunea a învins, pentru că toate argumentele în favoarea pachetului de solidaritate erau raționale. Pachetul era echilibrat, n-am făcut excese în propunerile noastre, ci am încercat să direcționăm resurse materiale preponderent către acei concetățeni, până la urmă, indiferent că sunt pensionari, copii, mame singure, care au mai mare nevoie.

Și am folosit pentru exemplificare niște cifre, le spun și acum, să crești peste 80 de lei beneficiul copilului cu dizabilitate. 80 de lei, o sumă derizorie, oricine are un copil cu dizabilități știe că are cheltuieli și nevoi mult mai mari decât 80 de lei pe lună. Chiar mi s-a părut de bun simț că trebuie să intervenim în a crește cuantumurile aici. La fel și cu pensionarii”, a subliniat oficialul.

Nemulțumirile din coaliție referitoare la Bolojan

Ministrul Muncii a recunoscut că există tensiuni în interiorul coaliției și că PSD va merge mai departe cu un referendum intern pentru a decide dacă vor mai sta la guvernare cu Ilie Bolojan premier sau nu. Acesta a evitat să anticipeze rezultatul consultării, dar a admis că există nemulțumiri în rândul colegilor.

Manole a criticat și modul în care s-au desfășurat negocierile, considerând că discuțiile au fost prelungite inutil, în condițiile în care nevoia de sprijin era evidentă.

„Uitați-vă totuși, a trebuit să trecem prin câteva zile de scandal inutil, câteva zile pierdute pentru a argumenta niște lucruri absolut simple și nu știu, cred că orice om de bună credință e de acord că trebuie să sprijinim persoanele vulnerabile și oamenii în nevoie, mai ales când vedem creșterile de prețuri, inflația. Aceste lucruri se simt în fiecare zi. Sunt reportaje pe care le faceți și dumneavoastră. Și nici nu-ți trebuie reportaje. Te duci la piață și vezi asta, din păcate, ca orice om”, a mai explicat Manole.

În final, ministrul a subliniat că, dincolo de conflictele politice, direcția guvernării trebuie să rămână una pro-europeană, evitând să comenteze declarațiile președintelui privind stabilitatea coaliției.