Videoclipul începe cu simbolul comunismului - secerea și ciocanul - și statuia lui Lenin.

”Energie ieftină și apă, no cancel culture, economia poate rezista la mii de sancțiuni” sunt lozincile prin care Rusia încearcă să troleze Occidentul.

”Iată cum Rusia încearcă să atragă oamenii să meargă să locuiască acolo. Și nu. Nu este o satiră”, scrie jurnalistul britanic David Patrikarakos, pe contul său de Twitter.

Wow. This is how #Russia 🇷🇺 is trying to attract people to go and live there. And no. It’s not satire.pic.twitter.com/C9VMGacIXJ