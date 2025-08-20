La votul în plen din Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi „pentru”, patru voturi „contra” și șapte abțineri la propunerea de respingere a proiectului.

Senatoarea SOS România Nadia Cerva a cerut retrimiterea proiectului la comisie, însă și această propunere a fost respinsă de plen.

Potrivit mai multor intervenții în plen, proiectul nu este respins pentru că nu se dorește o soluție mai bună, ci pentru că ar fi nevoie de o consultare publică, dar pe pentru că reglementări similare sunt elaborate și de Guvern, notează Agerpres.

Proiectul, inițiat de Crin Antonescu, a fost preluat în Parlament, în calitate de inițiatori, de către senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor și reprezentantul minorităților naționale Varujan Pambuccian.

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților viza, în linii generale, reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65%" și totodată accelerarea creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați - de la patru luni pe an la șase luni pe an - până la împlinirea vârstei de 65 de ani.