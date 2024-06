Meciurile Echipei României în Grupa E

România a fost repartizată în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și Ucraina. Programul meciurilor echipei naționale este următorul:

România vs Ucraina: 17 iunie, ora 16:00

Belgia vs Slovacia: 17 iunie, ora 19:00

Slovacia vs Ucraina: 21 iunie, ora 16:00

Belgia vs România: 22 iunie, ora 22:00

Slovacia vs România: 26 iunie, ora 19:00

Detalii despre turneu

EURO 2024 se desfășoară în zece orașe din Germania: Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munchen și Stuttgart. În competiție participă 24 de echipe, împărțite în șase grupe, totalizând 51 de meciuri.

Fazele turneului

Faza grupelor: 14 - 26 iunie

Faza eliminatorie: 29 iunie - 14 iulie

Programul celorlalte grupe

Grupa A

Germania vs Scoția: 14 iunie, ora 22:00

Ungaria vs Elveția: 15 iunie, ora 16:00

Germania vs Ungaria: 19 iunie, ora 19:00

Scoția vs Elveția: 19 iunie, ora 22:00

Elveția vs Germania: 23 iunie, ora 22:00

Grupa B

Spania vs Croația: 15 iunie, ora 19:00

Italia vs Albania: 15 iunie, ora 22:00

Croația vs Albania: 19 iunie, ora 16:00

Spania vs Italia: 20 iunie, ora 22:00

Albania vs Spania: 24 iunie, ora 22:00

Grupa C

Slovenia vs Danemarca: 16 iunie, ora 16:00

Serbia vs Anglia: 16 iunie, ora 22:00

Slovenia vs Serbia: 20 iunie, ora 16:00

Danemarca vs Anglia: 20 iunie, ora 19:00

Anglia vs Slovenia: 25 iunie, ora 22:00

Danemarca vs Serbia: 25 iunie, ora 22:00

Grupa D

Polonia vs Olanda: 16 iunie, ora 16:00

Austria vs Franța: 17 iunie, ora 22:00

Polonia vs Austria: 21 iunie, ora 19:00

Olanda vs Franța: 21 iunie, ora 22:00

Franța vs Polonia: 25 iunie, ora 19:00

Grupa F

Turcia vs Georgia: 18 iunie, ora 19:00

Portugalia vs Cehia: 18 iunie, ora 22:00

Georgia vs Cehia: 22 iunie, ora 16:00

Turcia vs Portugalia: 22 iunie, ora 19:00

Cehia vs Turcia: 26 iunie, ora 22:00

Faza eliminatorie

Optimi de finală

29 iunie: Locul 2A vs Locul 2B (Berlin) – ora 19:00

29 iunie: Locul 1A vs Locul 2C (Dortmund) – ora 22:00

30 iunie: Locul 1C vs Locul 3D/E/F (Gelsenkirchen) – ora 19:00

30 iunie: Locul 1B vs Locul 3A/D/E/F (Köln) – ora 22:00

1 iulie: Locul 2D vs Locul 2E (Düsseldorf) – ora 19:00

1 iulie: Locul 1F vs Locul 3A/B/C (Frankfurt) – ora 22:00

2 iulie: Locul 1E vs Locul 3A/B/C/D (München) – ora 19:00

2 iulie: Locul 1D vs Locul 2F (Leipzig) – ora 22:00

Sferturile de finală

5 iulie: Câștigătoarea meciului 39 vs Câștigătoarea meciului 37 (Stuttgart) – ora 19:00

5 iulie: Câștigătoarea meciului 41 vs Câștigătoarea meciului 42 (Hamburg) – ora 22:00

6 iulie: Câștigătoarea meciului 40 vs Câștigătoarea meciului 38 (Düsseldorf) – ora 19:00

6 iulie: Câștigătoarea meciului 43 vs Câștigătoarea meciului 44 (Berlin) – ora 22:00

Semifinale

9 iulie: Câștigătoarea meciului 45 vs Câștigătoarea meciului 46 (München) – ora 22:00

10 iulie: Câștigătoarea meciului 47 vs Câștigătoarea meciului 48 (Dortmund) – ora 22:00

Echipa României are un program încărcat la EURO 2024, iar suporterii sunt nerăbdători să vadă performanțele tricolorilor. Sperăm ca naționala noastră să aibă un parcurs cât mai lung în această competiție și să aducă bucurie fanilor din întreaga țară.