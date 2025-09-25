”Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei. Am aprobat astăzi în Guvern continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026”, anunţă ministrul Agriculturii, pe Facebook.

Oficialul a subliniat că fondurile vor asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate precum şi produselor de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi.

”Folosim fondurile europene pentru a asigura alimentaţie sănătoasă copiilor noştri şi sprijinim şi producătorii locali distribuind produsele pe care le obţin”, precizează ministrul.