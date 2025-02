Șeful diplomației de la București s-a întâlnit cu noul viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe, europene și al cooperării pentru dezvoltare al Belgiei, Maxime Prevot, cu noul ministru al afacerilor externe al Bulgariei, Georg Georgiev, cu ministrul afacerilor externe al Turciei, Hakan Fidan, cu ministrul afacerilor externe, emigrației și expatriaților al R.A. Egipt, Badr Abdellatty, dar și cu reprezentanți ai Congresului SUA - o delegație a Camerei Reprezentanților, a informat sâmbătă MAE, într-un comunicat transmis Agerpres.



De asemenea, oficialul român a avut o întâlnire cu liderul opoziției belaruse, Sviatlana Tsikhanouskaya, în cadrul căreia a exprimat îngrijorarea României față de intensificarea represiunilor, intimidărilor, arestărilor și condamnărilor politice care vizează mass-media, activiștii și întreaga societate civilă din Belarus. Ministrul român al afacerilor externe a evocat importanța unității opoziției belaruse în exil și necesitatea unei acțiuni coordonate pentru promovarea aspirațiilor democratice ale cetățenilor.

Televiziunea de stat din Rusia jubilează după discursul lui JD Vance la Munchen: „A fost o bătaie publică, nu o pot numi altfel”



Tot în contextul Conferinței de la Munchen, Emil Hurezeanu s-a întâlnit cu președintele executiv al organizației American Jewish Committee, Ted Deutch, cu un grup de veterani de pe frontul ucrainean și cu membrii de familie a unor ostatici israelieni în Fâșia Gaza.



Ministrul român de Externe a participat, totodată, la evenimentul cu tema 'A Free and Open Black Sea: Evaluating Challenges on Connectivity, Global Food Security and Energy in the Region', evidențiind cu această ocazie importanța strategică a Mării Negre atât din perspectiva asigurării securității euroatlantice, cât și din cea a facilitării conexiunilor dintre Europa și Asia. El a semnalat deteriorarea suplimentară a situației de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.



Demnitarul român a prezentat proiectele și inițiativele regionale menite să contribuie atât la securitatea regiunii, cât și la valorificarea potențialului acesteia din perspectiva conectivității. Hurezeanu a subliniat importanța cooperării la nivel european și euroatlantic pentru atingerea acestor obiective, inclusiv prin continuarea unei prezențe NATO robuste la Marea Neagră, adoptarea unei Strategii UE privind Marea Neagră și implementarea deplină a Strategiei SUA privind Marea Neagră, informează MAE.