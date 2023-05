Totul a ieșit la iveală după ce o tânără a depus plângere împotriva lui. Femeia spune că a fost dusă într-o altă țară și obligată de către individ să practice prostituția. Pe rețelele sociale, profesorul de sport se afișa doar în destinații exotice și cu mașini scumpe.

În urma cercetărilor, anchetatorii au făcut percheziții și au descoperit că în perioada 2013-2017, acesta ar fi forțat patru tinere să se prostitueze în Germania, Italia şi Norvegia.

Când a fost reținut de poliție, profesorul s-a învoit la liceu motivând că are nişte probleme în familie. Directorul Liceului a aflat din presă ce s-a întâmplat de fapt.

"Eu îl știu pe domnul profesor ca un om la locul lui, pe mine m-a șocat. În particular nu am habar ce face, dar e un profesor care își face treaba, nu am avut probleme cu dânsul", spune directoarea adjunctă a liceului de Arte din Craiova, Livia Miloș.

Eduard Gegiu, director liceul de Arta Marin Sorescu: Mă surpind toate aceste lucruri mai ales pentru faptul că domnul profesor în cadrul liceului a avut o activitate exemplară. Dânsul este profesor suplinitor la liceul de arte Marin Sorescu la disciplina educaţie fizică şi sport din 2017.

„Eram și eu mai tânăr. S-a întâmplat când eram mai tânăr. Mi-am dat seama că am greșit și am luat-o pe un alt drum", a spus profesorul în fața judecătoarei care a instrumentat dosarul.

Cercetările continuă în acest caz.