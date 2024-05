Un instructor pentru educație al Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” și un paznic al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului au fost reținuți și apoi arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce timp de 3 ani ar fi abuzat sexual cel puțin 7 copii. Cei doi bărbați cu vârstele de 53, respectiv 56 de ani, îi ademeneau pe minori cu sume modice de bani, în apartamentele lor unde s-ar fi întâmplat toate ororile. Cel care i-a dat de gol, a fost chiar unul dintre tinerii abuzați.

"Din cercetari reiese ca din 2021 pana in 2024 cei doi inculpati, au constrans, profitand de situatia vulnerabila, si au determinat un numar de 7 copii minori sa intretina relatii sexuale. Din cei 7 copii, un numar de 5 erau pe perioada agresiunii sexuale institutionalizati in cadrul DGASPC Mehedinti iar un numar de 2 sunt elevi in cadrul unei scoli cu nevoie speciale de pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin ", a afirmat Gheorghe Ciocan, purtator de cuvant Parchetul Mehedinti.



Cinci dintre copii erau instituționalizați în centrele sociale, iar alți doi erau școlarizați al Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”.



"Nu au mai vrut sa mai mi-l dea acasa pentru ca a fost abuzat de o persoana. Eu cand am vazut asa m-am derutat de tot, nu stiam nimic", a spus fratele unui baiat abuzat.



"Asta nu e centru, nu e camin. Nu sunt capabili sa dea copiii acasa, nu sa ii tina ei ca sa isi bata joc. Nus e poate asa ceva. Le-am zis sa mi dea copilul acasa. Nu au vrut stau sa-i abuzeze, sa-si faca copiii sa si-i creasca", spune mama copilului.



Urmează acum să fie audiate mai multe persoane pentru a stabili dacă erau și alți angajați care știau de abuzurile sexuale puse la cale de cei doi.