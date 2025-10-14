Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a făcut public anunțul pentru a avertiza consumatorii cu alergii.

Ce produs este vizat

Produsul retras este:

Lasagna Bolognese Vegan, 400 g

Marcă: Come a casa

Distribuitor: La Castellane Distribution SRL

Cod lot: 5413848277247 3012140

Data expirării: 17 octombrie 2025

Retragerea se aplică doar acestui lot de produse.

Produsul retras din magazine / Sursa foto - ANSVSA

Recomandările autorităților și ale retailerului

Clienții care suferă de alergie la țelină sunt sfătuiți să nu consume produsul, întrucât expunerea accidentală poate provoca reacții adverse, uneori severe.

Carrefour îi încurajează pe cei care au achiziționat produsul să-l returneze în orice magazin al rețelei, chiar și fără bonul fiscal. Contravaloarea va fi rambursată integral.

Reprezentanții ANSVSA au subliniat că, pentru persoanele care nu au alergii la țelină, produsul nu prezintă niciun risc pentru sănătatea generală.

De ce sunt retrase uneori produse alimentare

Astfel de rechemări sunt măsuri preventive de siguranță alimentară, prevăzute în reglementările europene. Ele sunt aplicate atunci când se constată nereguli în etichetare, contaminare accidentală sau posibila prezență a unor alergeni nedeclarați.

Scopul acestor acțiuni este protejarea consumatorilor și respectarea legislației privind informarea corectă asupra ingredientelor.

Ce sunt alergenii și de ce pot fi periculoși

Alergenii sunt substanțe care pot declanșa reacții exagerate ale sistemului imunitar la persoanele sensibile. În cazul celor alergici, chiar și o cantitate infimă de alergen poate provoca simptome variate — de la erupții cutanate, mâncărimi și greață, până la anafilaxie, o reacție severă care necesită intervenție medicală imediată.

Printre cei mai frecvenți alergeni alimentari se numără:

Laptele și produsele lactate

Ouăle

Peștele și fructele de mare

Arahidele și alte fructe oleaginoase

Glutenul (grâu, orz, secară)

Soia

Țelina

Muștarul, susanul și sulfiții

Conform legislației europene, prezența acestor ingrediente trebuie menționată clar pe eticheta produsului.

Cum se pot proteja persoanele alergice

Pentru a evita incidentele, specialiștii recomandă:

Citirea atentă a etichetelor înainte de achiziție.

Evitarea produselor care nu au o listă completă a ingredientelor.

Consultarea medicului alergolog pentru elaborarea unui plan de urgență personal.

Persoanele cu alergii severe ar trebui să aibă la îndemână epinefrină auto-injectabilă (EpiPen).

ANSVSA: „Sunt măsuri standard de siguranță alimentară”

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a precizat că astfel de rechemări sunt parte din procedurile uzuale de control aplicate la nivel european.

„Aceste măsuri sunt menite să prevină orice risc pentru sănătatea publică și să asigure conformitatea produselor alimentare cu normele în vigoare”, se arată în comunicatul oficial.