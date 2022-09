„Un bărbat care își amenință mama copilului și pe cea care l-a inventat să ajungă unde a ajuns în ziua în care a plecat de acasă. Este o catastrofă mondială față de cum era când era cu mine. Același tratament l-a avut prima lui sotie. Eu pe el l-am crezut pe el. Și Mariana Reghecampf plângea pe la TV, că i l-am luat. Eu mă țineam să-l iau pe Luca lângă el, eu mă chinuiam să ajungem la mormântul fetiței lui, dar el în 20 de ani nu s-a dus deloc acolo. Măcar o ruină să rămână din construcția Reghe-Anamaria Prodan. Ne uităm prin fața casei că sunt reporteri, parcă e revoluție. Copilul a plâns toată ziua, a spus că nu mai vrea la școala și la fotbal, a spus că vrea el să vorbească cu presa. Am înțeles ce are cu mine, dar nu am înțeles ce are cu copilul. În 2 ani l-a văzut de 5 ori. Dar nu inteleg de ce vrea să-l distrugă”, a declarat Anamaria pentru Realitatea Plus.